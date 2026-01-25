У парламенті Британії закликали розпочати випуск військових облігацій

У Ліберально-демократичній партії Великої Британії закликають уряд розпочати випуск військових облігацій, щоб залучити близько 20 мільярдів фунтів стерлінгів для зміцнення армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Згідно з планом, який пропонує лідер ліберал-демократів Ед Дейві, громадськість могла б позичати уряду гроші у формі облігацій на термін двох-трьох років.

Виплати за такою схемою відбувалися б за такими ж відсотками, як і стандартні державні облігації, а кошти направляли б на посилення британської армії.

Політик заявив, що ця пропозиція "дасть звичайним людям можливість зробити свій внесок у безпеку Британії".

Речник британського уряду, коментуючи ідею Дейві, відповів, що "нові боргові інструменти" перебувають на розгляді, але вони повинні представляти "вигідне співвідношення ціни та якості".

Заклики до збільшення витрат на оборону посилилися в останні роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та обрання президентом США Дональда Трампа, який часто критикував країни НАТО за недостатні витрати на свої військові потреби.

Лейбористський уряд зобов'язався збільшити загальні витрати на оборону з 2,3% до 2,5% національного доходу до 2027 року, що, за оцінками, коштуватиме додатково 6 мільярдів фунтів стерлінгів на рік.

Крім того, чинний кабінет міністрів обіцяє підвищити рівень оборонних видатків до 3,5% до 2035 року, відповідно до зобов'язання членів НАТО минулого року.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Британії Річард Найтон заявив, що країна не достатньо готова до "такого повномасштабного конфлікту, з яким може зіткнутися".

Як писали, в уряді Британії підтримали слова президента України Володимира Зеленського у Давосі про те, що Європа має робити більше для своєї оборони.

Нагадаємо, в ході своєї промови на Всесвітньому економічному форумі Зеленський дорікнув європейцям за ставлення до безпекових питань, зокрема і щодо Гренландії.