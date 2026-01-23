В Британії відреагували на промову Зеленського із критикою Європи

В уряді Великої Британії прокоментували промову президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, в ході якої той критикував європейських союзників за бездіяльність та зволікання в питаннях оборони та безпеки.

Про це повідомляє Sky News, інформує "Європейська правда".

Речник Даунінг-стріт заявив, що офіційний Лондон поділяє розчарування Зеленського через те, що загарбницька війна РФ проти України триває.

"Велика Британія завжди вживала рішучих заходів щодо України, в тому числі очоливши "коаліцію рішучих". Виділила 1,2 млрд фунтів стерлінгів на двосторонню допомогу і гуманітарну підтримку. Поки тривають дипломатичні переговори, ми підтримуємо Україну, щоб забезпечити її оборону", – сказав він.

На запитання, чи вважає британський прем’єр Кір Стармер, що Європа повинна робити більше, речник відповів: "Прем'єр-міністр чітко висловився з ширшого питання: Європа повинна посилити оборону і безпеку. Ключовою фігурою є Путін, який міг би негайно покласти край війні".

Нагадаємо, в ході своєї промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Зеленський покритикував провал з початковим планом Європи щодо використання росактивів для репараційної позики Україні.

Він також критикував недостатні заходи ЄС для протидії "тіньовому флоту" РФ.

Крім того, Зеленський дорікнув європейцям за ставлення до безпекових питань, зокрема щодо Гренландії.