В парламенте Великобритании призвали начать выпуск военных облигаций

Либерально-демократическая партия Великобритании призывает правительство начать выпуск военных облигаций, чтобы привлечь около 20 миллиардов фунтов стерлингов для укрепления армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Согласно плану, который предлагает лидер либерал-демократов Эд Дэви, общественность могла бы одалживать правительству деньги в форме облигаций на срок два-три года.

Выплаты по такой схеме происходили бы по таким же процентам, как и стандартные государственные облигации, а средства направлялись бы на укрепление британской армии.

Политик заявил, что это предложение "даст обычным людям возможность внести свой вклад в безопасность Британии".

Представитель британского правительства, комментируя идею Дэйви, ответил, что "новые долговые инструменты" находятся на рассмотрении, но они должны представлять "выгодное соотношение цены и качества".

Призывы к увеличению расходов на оборону усилились в последние годы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и избрания президентом США Дональда Трампа, который часто критиковал страны НАТО за недостаточные расходы на свои военные нужды.

Лейбористское правительство обязалось увеличить общие расходы на оборону с 2,3% до 2,5% национального дохода к 2027 году, что, по оценкам, будет стоить дополнительно 6 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Кроме того, действующий кабинет министров обещает повысить уровень оборонных расходов до 3,5% к 2035 году, в соответствии с обязательством членов НАТО в прошлом году.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Нейтон заявил, что страна недостаточно готова к "такому полномасштабному конфликту, с которым может столкнуться".

Как писали, в правительстве Великобритании поддержали слова президента Украины Владимира Зеленского в Давосе о том, что Европа должна делать больше для своей обороны.

Напомним, в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме Зеленский упрекнул европейцев за отношение к вопросам безопасности, в частности и в отношении Гренландии.