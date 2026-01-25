Укр Рус Eng

Чеський збір на генератори для Києва досягнув суми 100  мільйонів крон

Новини — Неділя, 25 січня 2026, 20:00 — Ольга Ковальчук

Чеська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") за 4 дні від оголошення збору зібрала 100 мільйонів чеських крон (понад 4 мільйони євро) на генератори та резервні акумулятори для Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті волонтерської організації.

Збір під назвою SOS Kyjev на термінові потреби української столиці оголосили ввечері 21 січня. Цільову суму постійно змінювали через великий потік пожертв.

Ініціативу привітав президент Чехії Петр Павел, назвавши результат збору надзвичайним.

Організатори поступово передають кошти українським фондам, які закуповують генератори та акумулятори для термінових потреб Києва, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садків.

Нагадаємо, у Польщі збір на підтримку Києва "тепло з Польщі" за шість днів зібрав 5 млн злотих (60 млн гривень). 

Перші придбані генератори вже відправили до Києва. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам за цей прояв солідарності та закликав небайдужих у всьому світі наслідувати приклад

У п’ятницю Європейська комісія оголосила про передачу Україні 447 резервних генераторів.

