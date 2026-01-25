Чеський збір на генератори для Києва досягнув суми 100  мільйонів крон

Чеська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") за 4 дні від оголошення збору зібрала 100 мільйонів чеських крон (понад 4 мільйони євро) на генератори та резервні акумулятори для Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті волонтерської організації.

Збір під назвою SOS Kyjev на термінові потреби української столиці оголосили ввечері 21 січня. Цільову суму постійно змінювали через великий потік пожертв.

Ініціативу привітав президент Чехії Петр Павел, назвавши результат збору надзвичайним.

Částka 100 milionů korun vybraná na generátory pro Ukrajinu je mimořádným výsledkem. Jde o silný signál schopnosti české společnosti projevit solidaritu v těžkých časech a zacílit podporu tam, kde je to nejvíc potřeba. Upřímné díky všem, kteří se na této pomoci podílejí. https://t.co/b2VqB5LpUl – Petr Pavel (@prezidentpavel) January 25, 2026

Організатори поступово передають кошти українським фондам, які закуповують генератори та акумулятори для термінових потреб Києва, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садків.

Нагадаємо, у Польщі збір на підтримку Києва "тепло з Польщі" за шість днів зібрав 5 млн злотих (60 млн гривень).

Перші придбані генератори вже відправили до Києва.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам за цей прояв солідарності та закликав небайдужих у всьому світі наслідувати приклад

У п’ятницю Європейська комісія оголосила про передачу Україні 447 резервних генераторів.