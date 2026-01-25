Чешский сбор на генераторы для Киева достиг суммы 100 миллионов крон

Чешская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") за 4 дня с момента объявления сбора собрала 100 миллионов чешских крон (более 4 миллионов евро) на генераторы и резервные аккумуляторы для Киева.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте волонтерской организации.

Сбор под названием SOS Kyjev на срочные нужды украинской столицы объявили вечером 21 января. Целевую сумму постоянно меняли из-за большого потока пожертвований.

Инициативу приветствовал президент Чехии Петр Павел, назвав результат сбора чрезвычайным.

Организаторы постепенно передают средства украинским фондам, которые закупают генераторы и аккумуляторы для срочных нужд Киева, в частности больниц, школ и детских садов.

Напомним, в Польше сбор в поддержку Киева "тепло из Польши" за шесть дней собрал 5 млн злотых (60 млн гривен).

Первые приобретенные генераторы уже отправили в Киев.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил поляков за этот проявление солидарности ипризвалнеравнодушных во всем мире последовать примеру

В пятницу Европейская комиссия объявила о передаче Украине 447 резервных генераторов.