Фон дер Ляєн та Кошта прибули до Індії, де очікується підписання "історичної" угоди

Глава Європейської комісії та президент Європейської ради Антоніу Кошта у неділю прибули до Індії, де у вівторок підпишуть "історичну" торгівельну угоду з країною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Урсула фон дер Ляєн у X.

Індія та ЄС зробили вибір до стратегічного партнерства, написала президентка Єврокомісії по прибуттю до Нью-Делі.

I’m so glad to be in India today.



India and Europe have made a clear choice.



The choice of strategic partnership, dialogue and openness.



Leveraging our complementary strengths.



And building mutual resilience.



We are showing a fractured world that another way is possible. pic.twitter.com/J04vNQbW30 – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 25, 2026

Як повідомляє агенція Reuters, у вівторок Індія та ЄС оголосять у вівторок про завершення тривалих переговорів щодо пакту про вільну торгівлю, після чого відбудеться підписання документа, який називають "матір'ю всіх угод".

Угода спрямована на розширення двосторонньої торгівлі та збільшення індійського експорту таких товарів, як текстиль та ювелірні вироби, на який з кінця серпня вплинули 50-відсоткові тарифи США.

За даними агенції, своєю чергою, уряд Нарендри Моді планує знизити тарифи на автомобілі, імпортовані з Європейського Союзу, з 110% до 40%.

З часом Нью-Делі зменшить мита до 10%, що полегшить доступ до індійського ринку для ключових європейських автовиробників, таких як Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW.

Очікується, що угода між ЄС та Індією створить один із найбільших у зон вільної торгівлі із населенням близько 2 мільярдів осіб та значною часткою світового ВВП.

Документ міститиме і домовленості щодо співпраці в таких сферах, як морська безпека, кібербезпека та боротьба з тероризмом, що є можливою передумовою для спільного виробництва військової техніки, пише France24.

Нью-Делі, який десятиліттями покладався на Москву у постачанні ключового військового обладнання, останніми роками намагався зменшити свою залежність від Росії, диверсифікуючи імпорт та розвиваючи власну внутрішню виробничу базу. Європа робить подібні кроки стосовно США.

Нагадаємо, 17 січня ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР після 25 років переговорів підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

Через підписання цієї угоди ультраправі в Європарламенті винесли на голосування вотум недовіри Єврокомісії, однак його було відхилено.