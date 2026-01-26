Португалія перехопила підводний човен з рекордною кількістю кокаїну

Португальські Військово-морські сили перехопили підводний човен, який перевозив рекордну кількість наркотиків.

Про це повідомили Військово-морські сили Португалії, передає "Європейська правда".

Португальські Військово-морські сили співпрацювали з поліцією та португальськими Військово-повітряними силами в операції з боротьби з трансконтинентальним наркотрафіком морем.

Внаслідок цього військовим та правоохоронцям вдалося затримати підводний човен, який перевозив 300 тюків наркотиків.

Фото: ВМС Португалії

Операція тривала понад 86 годин, у ній брали участь понад 60 військових.

Перехоплення судна, екіпаж якого складався з чотирьох осіб з Латинської Америки, відбулося у відкритому морі, приблизно за близько 426 кілометрів від Азорських островів.

Фото: ВМС Португалії

Через несприятливі погодні умови та неміцність конструкції судна його не вдалося відбуксирувати, і воно зрештою затонуло. Розслідування триває.

Раніше Іспанія затримала судно з 10 тоннами кокаїну, який приховали в солі.

Також писали, що 21 січня під координацією Європолу завершилась "наймасштабніша" операція проти виробників синтетичних наркотиків, що охоплювала чотири країни і призвела до припинення діяльності 24 великих лабораторій.