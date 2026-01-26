Португалія перехопила підводний човен з рекордною кількістю кокаїну
Понеділок, 26 січня 2026, 09:25
Португальські Військово-морські сили перехопили підводний човен, який перевозив рекордну кількість наркотиків.
Про це повідомили Військово-морські сили Португалії, передає "Європейська правда".
Португальські Військово-морські сили співпрацювали з поліцією та португальськими Військово-повітряними силами в операції з боротьби з трансконтинентальним наркотрафіком морем.
Внаслідок цього військовим та правоохоронцям вдалося затримати підводний човен, який перевозив 300 тюків наркотиків.
Операція тривала понад 86 годин, у ній брали участь понад 60 військових.
Перехоплення судна, екіпаж якого складався з чотирьох осіб з Латинської Америки, відбулося у відкритому морі, приблизно за близько 426 кілометрів від Азорських островів.
Через несприятливі погодні умови та неміцність конструкції судна його не вдалося відбуксирувати, і воно зрештою затонуло. Розслідування триває.
Раніше Іспанія затримала судно з 10 тоннами кокаїну, який приховали в солі.
Також писали, що 21 січня під координацією Європолу завершилась "наймасштабніша" операція проти виробників синтетичних наркотиків, що охоплювала чотири країни і призвела до припинення діяльності 24 великих лабораторій.