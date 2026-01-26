Португалия перехватила подводную лодку с рекордным количеством кокаина

Португальские Военно-морские силы перехватили подводную лодку, которая перевозила рекордное количество наркотиков.

Об этом сообщили Военно-морские силы Португалии, передает "Европейская правда".

Португальские Военно-морские силы сотрудничали с полицией и португальскими Военно-воздушными силами в операции по борьбе с трансконтинентальным наркотрафиком по морю.

В результате военным и правоохранителям удалось задержать подводную лодку, которая перевозила 300 тюков наркотиков.

Фото: ВМС Португалии

Операция длилась более 86 часов, в ней участвовали более 60 военных.

Перехват судна, экипаж которого состоял из четырех человек из Латинской Америки, произошел в открытом море, примерно в 426 километрах от Азорских островов.

Фото: ВМС Португалии

Из-за неблагоприятных погодных условий и не прочности конструкции судна его не удалось отбуксировать, и оно в итоге затонуло. Расследование продолжается.

Ранее Испания задержала судно с 10 тоннами кокаина, который был спрятан в соли.

Также писали, что 21 января под координацией Европола завершилась "самая масштабная" операция против производителей синтетических наркотиков, которая охватила четыре страны и привела к прекращению деятельности 24 крупных лабораторий.