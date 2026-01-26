У Данії – перебої в авіасполученні через негоду

Аеропорт данської столиці Копенгагена скасував понад 20 авіарейсів через негоду.

Про це пише DR, передає "Європейська правда".

За даними аеропорту, загалом було скасовано 24 рейси до та з Копенгагена, більшість з них через погодні умови.

Більшість скасованих рейсів – це рейси до та з аеропортів Німеччини, зокрема аеропортів Франкфурта, Гамбурга, Берліна та Ганновера.

Представники аеропорту повідомили, що для прибирання снігу з літаків і злітно-посадкових смуг було залучено кілька транспортних засобів.

Як зазначили метеорологи, у деяких місцях данці можуть очікувати від 10 до 20 сантиметрів снігу.

Цього ж дня писали, що у Німеччині сильний снігопад спричинив численні аварії на дорогах, пасажирам залізничного транспорту слід очікувати скасування рейсів.

В Угорщині внаслідок негоди нещодавно призупиняв роботу міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста у Будапешті. Аеропорт словацької столиці Братислави також закривали через несприятливі погодні умови.

Повідомляли також, що у зв'язку з погодними умовами персонал був змушений закрити міжнародний аеропорт Відня і обмежити кількість рейсів в аеропорту імені Вацлава Гавела в Празі.