В Дании – перебои в авиасообщении из-за непогоды

Аэропорт датской столицы Копенгагена отменил более 20 авиарейсов из-за непогоды.

Об этом пишет DR, передает "Европейская правда".

По данным аэропорта, в общей сложности было отменено 24 рейса в и из Копенгагена, большинство из них из-за погодных условий.

Большинство отмененных рейсов – это рейсы в и из аэропортов Германии, в частности аэропортов Франкфурта, Гамбурга, Берлина и Ганновера.

Представители аэропорта сообщили, что для уборки снега с самолетов и взлетно-посадочных полос было задействовано несколько транспортных средств.

Как отметили метеорологи, в некоторых местах датчане могут ожидать от 10 до 20 сантиметров снега.

В этот же день писали, что в Германии сильный снегопад вызвал многочисленные аварии на дорогах, пассажирам железнодорожного транспорта следует ожидать отмены рейсов.

В Венгрии в результате непогоды недавно приостанавливал работу международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште. Аэропорт словацкой столицы Братиславы также закрывали из-за неблагоприятных погодных условий.

Сообщалось также, что в связи с погодными условиями персонал был вынужден закрыть международный аэропорт Вены и ограничить количество рейсов в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.