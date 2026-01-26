ЗМІ: у Німеччині планують побудувати супутникову мережу на зразок Starlink

Оборонний підрядник Rheinmetall із Дюссельдорфа та аерокосмічна і технологічна компанія OHB із Бремена планують спільно побудувати супутникову систему для німецьких збройних сил.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

За даними ЗМІ, обидві компанії ведуть переговори щодо цього проєкту. Ці переговори перебувають на початковій стадії.

Rheinmetall і OHB планували спільно подати заявку на розробку системи зв'язку для німецьких збройних сил, порівнянної з Starlink Ілона Маска. Вартість контракту може становити близько 10 млрд євро.

Восени минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани інвестувати 35 млрд євро у військове використання космосу. Основна увага приділяється побудові внутрішньої супутникової мережі, але також йдеться про отримання кращого доступу до космосу в цілому.

На сьогодні Європа в обох сферах сильно залежить від компанії SpaceX Ілона Маска, яка будує ракети-носії і також володіє супутниковою мережею Starlink.

Rheinmetall розглядає супутниковий бізнес як ринок майбутнього. Компанія оголосила, що очікує майбутніх доходів у розмірі від 8 до 10 млрд євро від свого бізнесу з цифровізації, який також включає супутники.

Компанія з Дюссельдорфа вже співпрацює в цій галузі з фінським виробником супутників Iceye і наприкінці минулого року отримала своє перше замовлення від збройних сил Німеччини на суму приблизно 1,7 млрд євро. Сімейна компанія OHB з Бремена є третім за величиною виробником супутників в Європі.

Разом Rheinmetall і OHB конкурують зі своїми планами з другою європейською групою на чолі з франко-німецькою компанією Airbus. Восени минулого року Airbus оголосив, що об'єднає свій космічний підрозділ з французькою компанією Thales та італійською компанією Leonardo, щоб спільно розвивати європейські космічні технології.

Після цього оголошення генеральний директор OHB Марко Фукс висловив занепокоєння, що спільне підприємство з Airbus може витіснити інших учасників ринку. Альянс з Rheinmetall може бути спробою запобігти цьому. OHB також володіє дочірньою компанією, стартапом Rocket Factory Augsburg, який має на меті побудувати невелику ракету-носій.

Низка західних країн публічно попереджають про зростання загроз для супутників, які є необхідними для військових і економічних цілей, з боку Росії.

Москва заявляє, що виступає проти будь-якої зброї в космосі, і заперечує твердження США про те, що вона вивела на орбіту Землі зброю, здатну атакувати інші супутники.

У НАТО стривожені тим, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї в космосі.