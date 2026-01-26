СМИ: в Германии планируют построить спутниковую сеть наподобие Starlink

Оборонный подрядчик Rheinmetall из Дюссельдорфа и аэрокосмическая и технологическая компания OHB из Бремена планируют совместно построить спутниковую систему для немецких вооруженных сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

По данным СМИ, обе компании ведут переговоры по этому проекту. Эти переговоры находятся на начальной стадии.

Rheinmetall и OHB планировали совместно подать заявку на разработку системы связи для немецких вооруженных сил, сравнимой со Starlink Илона Маска. Стоимость контракта может составить около 10 млрд евро.

Осенью прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах инвестировать 35 млрд евро в военное использование космоса. Основное внимание уделяется построению внутренней спутниковой сети, но также речь идет о получении лучшего доступа к космосу в целом.

На сегодняшний день Европа в обеих сферах сильно зависит от компании SpaceX Илона Маска, которая строит ракеты-носители и также владеет спутниковой сетью Starlink.

Rheinmetall рассматривает спутниковый бизнес как рынок будущего. Компания объявила, что ожидает будущих доходов в размере от 8 до 10 млрд евро от своего бизнеса по цифровизации, который также включает спутники.

Компания из Дюссельдорфа уже сотрудничает в этой области с финским производителем спутников Iceye и в конце прошлого года получила свой первый заказ от вооруженных сил Германии на сумму примерно 1,7 млрд евро. Семейная компания OHB из Бремена является третьим по величине производителем спутников в Европе.

Вместе Rheinmetall и OHB конкурируют со своими планами со второй европейской группой во главе с франко-германской компанией Airbus. Осенью прошлого года Airbus объявил, что объединит свое космическое подразделение с французской компанией Thales и итальянской компанией Leonardo, чтобы совместно развивать европейские космические технологии.

После этого объявления генеральный директор OHB Марко Фукс выразил беспокойство, что совместное предприятие с Airbus может вытеснить других участников рынка. Альянс с Rheinmetall может быть попыткой предотвратить это. OHB также владеет дочерней компанией, стартапом Rocket Factory Augsburg, который имеет целью построить небольшую ракету-носитель.

Ряд западных стран публично предупреждают о росте угроз для спутников, которые необходимы для военных и экономических целей, со стороны России.

Москва заявляет, что выступает против любого оружия в космосе, и отрицает утверждения США о том, что она вывела на орбиту Земли оружие, способное атаковать другие спутники.

В НАТО встревожены тем, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе.