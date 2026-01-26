У Греції зросла кількість жертв пожежі на фабриці

Кількість загиблих в результаті пожежі на харчовій фабриці поблизу міста Трикала в центральній Греції зросла до чотирьох, а одна жінка залишається зниклою безвісти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Представник пожежної служби повідомив, що в момент спалаху пожежі близько 4 години ранку в понеділок на території заводу Violanta перебувало 13 осіб, восьми з яких вдалося врятуватися.

Перед цим повідомлялося, що п’ятеро працівниць заводу зникли безвісти.

Представник служби зазначив, що причина пожежі поки що не встановлена. Місцеві ЗМІ повідомляють, що перед початком пожежі було чутно сильний вибух.

За словами представника служби, на місце події було направлено близько 40 пожежників і 13 пожежних машин.

За повідомленнями, на місце події також були викликані сили Спеціального підрозділу з реагування на надзвичайні ситуації (EMAK), а також експерти з Управління пожежної служби з розслідування підпалів (DAEE).

Під час засідання уряду в понеділок прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс висловив співчуття родинам жертв і пообіцяв, що в ході розслідування буде встановлено, хто несе відповідальність за цю катастрофу.

Нагадаємо, у новорічну ніч сталася трагічна пожежа у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана, ймовірно, внаслідок піднесення бенгальських вогнів до покриття стелі.

У пожежі загинули 40 людей і 116 постраждали, серед них багато молоді і неповнолітніх. Серед жертв і постраждалих є громадяни Швейцарії, Франції, Італії та інших країн.