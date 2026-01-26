В Греции возросло число жертв пожара на фабрике

Число погибших в результате пожара на пищевой фабрике вблизи города Трикала в центральной Греции возросло до четырех, а одна женщина остается пропавшей без вести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Представитель пожарной службы сообщил, что в момент вспышки пожара около 4 часов утра в понедельник на территории завода Violanta находилось 13 человек, восьми из которых удалось спастись.

Перед этим сообщалось, что пять работниц завода пропали без вести.

Представитель службы отметил, что причина пожара пока не установлена. Местные СМИ сообщают, что перед началом пожара был слышен сильный взрыв.

По словам представителя службы, на место происшествия было направлено около 40 пожарных и 13 пожарных машин.

По сообщениям, на место происшествия также были вызваны силы Специального подразделения по реагированию на чрезвычайные ситуации (EMAK), а также эксперты из Управления пожарной службы по расследованию поджогов (DAEE).

Во время заседания правительства в понедельник премьер-министр Кириакос Мицотакис выразил соболезнования семьям жертв и пообещал, что в ходе расследования будет установлено, кто несет ответственность за эту катастрофу.

Напомним, в новогоднюю ночь произошел трагический пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, вероятно, в результате поднятия бенгальских огней к покрытию потолка.

При пожаре погибли 40 человек и 116 пострадали, среди них много молодежи и несовершеннолетних. Среди жертв и пострадавших есть граждане Швейцарии, Франции, Италии и других стран.