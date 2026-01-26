Спікер парламенту Чехії назвав "провокацією" захід з нагоди Дня Соборності України

Спікер чеського парламенту Томіо Окамура обурився через українську символіку – цього разу він висловив невдоволення акцією, яка відбулася у Празі 24 січня з нагоди Дня Соборності України.

Про це Окамура написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Окамура заявив, що 30-метровий український прапор на Карловому мосту – це провокація.

"На мій погляд, це непотрібна провокація українців щодо наших громадян, які не погоджуються з масовою міграцією українців до Чехії. Ця акція в одному з найпам'ятніших місць чеської історії, безумовно, не сприяє добрим чесько-українським відносинам", – вважає спікер чеського парламенту.

Він заявив, що повага до країни, що приймає, та її символів "має бути зрозумілою".

"Ми тут не в Україні, а в Чехії. Чи можете ви уявити, щоб чеські емігранти в минулому 28 жовтня вивішували 30-метрові прапори на Ейфелевій вежі, Біг-Бені тощо?" – написав Окамура.

Він зазначив, що вже поговорив з міністром закордонних справ Петром Мацінкою щодо цього, аби "забезпечити, щоб така подія більше не повторилася в такому місці".

"А наш уряд готує новий закон щодо посилення умов перебування іноземців, включно з українцями, у Чехії", – додав він.

Нагадаємо, восени Окамура наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року.

Крок Окамури викликав негайну політичну реакцію: опозиційні партії назвали це "ганебним жестом" і вивісили українські прапори у своїх офісах у Палаті депутатів.

У своїй новорічній промові Окамура виступив проти допомоги Україні і заявив про "хунту Зеленського".

Після цього посол України у Празі Василь Зварич відзначив, що останні заяви Окамури на адресу України, українців та українського керівництва відображають російську пропаганду і є неприйнятними.

На початку січня міністр закордонних справ Андрій Сибіга мав "змістовну та конструктивну" розмову зі своїм чеським колегою Петром Мацінкою щодо двосторонніх відносин між країнами – вони домовилися "перегорнути сторінку" у відносинах, а Мацінка пізніше відвідав Київ.