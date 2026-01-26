Спикер парламента Чехии назвал "провокацией" мероприятие ко Дню Соборности Украины

Спикер чешского парламента Томио Окамура возмутился из-за украинской символики – на этот раз он выразил недовольство акцией, которая состоялась в Праге 24 января по случаю Дня Соборности Украины.

Об этом Окамура написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Окамура заявил, что 30-метровый украинский флаг на Карловом мосту – это провокация.

"На мой взгляд, это ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чехию. Эта акция в одном из самых памятных мест чешской истории, безусловно, не способствует хорошим чешско-украинским отношениям", – считает спикер чешского парламента.

Он заявил, что уважение к принимающей стране и ее символам "должно быть понятным".

"Мы здесь не в Украине, а в Чехии. Можете ли вы представить, чтобы чешские эмигранты в прошлом 28 октября вывешивали 30-метровые флаги на Эйфелевой башне, Биг-Бене и тому подобное?" – написал Окамура.

Он отметил, что уже поговорил с министром иностранных дел Петром Мацинкой по этому поводу, чтобы "обеспечить, чтобы такое событие больше не повторилось в таком месте".

"А наше правительство готовит новый закон по ужесточению условий пребывания иностранцев, включая украинцев, в Чехии", – добавил он.

Напомним, осенью Окамура приказал снять с парламентского здания флаг Украины, который висел там в знак солидарности с 2022 года.

Шаг Окамуры вызвал немедленную политическую реакцию: оппозиционные партии назвали его "позорным жестом" и вывесили украинские флаги в своих офисах в Палате депутатов.

В своей новогодней речи Окамура выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского".

После этого посол Украины в Праге Василий Зварич отметил, что последние заявления Окамуры в адрес Украины, украинцев и украинского руководства отражают российскую пропаганду и являются неприемлемыми.

В начале января министр иностранных дел Андрей Сибига провел "содержательный и конструктивный" разговор со своим чешским коллегой Петром Мацинкой о двусторонних отношениях между странами – они договорились "перевернуть страницу" в отношениях, а Мацинка позже посетил Киев.