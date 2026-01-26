В Іспанії закликали до відставки Санчеса через смертельну аварію потягів

Регіональна президентка Мадрида Ізабель Діас Аюсо закликала прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса піти у відставку через залізничну аварію в Адамусі, яка забрала життя 45 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція EFE.

Аюсо звинуватила Санчеса у делегуванні власних обов’язків іншим посадовцям.

Регіональна президентка Мадрида заявила, що саме прем’єр змінив керівників транспортного департаменту, на яких зараз покладається відповідальність за аварію на залізниці.

Вона також виступила за відставку міністра транспорту Оскара Пуенте. Аюсо каже, що він, які і Санчес, дотримується "тієї ж схеми", а саме шукає винних у трагедії серед журналістів, установ та компаній.

Своєю чергою, Пуенте заявив, що очікує, що Народна партія Іспанії вимагатиме його відставки після залізничної аварії в Адамусі, але відкинув звинувачення проти себе.

Нагадаємо, ввечері у неділю в іспанському Адамусі поїзд Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку.

Жертвами аварії стали 45 людей.

Розслідування показало, що причиною катастрофи могли стати тріщини у рейках.