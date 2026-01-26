В Испании призвали к отставке Санчеса из-за смертельной аварии поездов

Региональный президент Мадрида Изабель Диас Аюсо призвала премьер-министра Испании Педро Санчеса уйти в отставку из-за железнодорожной аварии в Адамусе, которая унесла жизни 45 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство EFE.

Аюсо обвинила Санчеса в делегировании своих обязанностей другим чиновникам.

Региональный президент Мадрида заявила, что именно премьер сменил руководителей транспортного департамента, на которых сейчас лежит ответственность за аварию на железной дороге.

Она также выступила за отставку министра транспорта Оскара Пуэнте. Аюсо говорит, что он, как и Санчес, придерживается "той же схемы", а именно ищет виновных в трагедии среди журналистов, учреждений и компаний.

В свою очередь, Пуэнте заявил, что ожидает, что Народная партия Испании потребует его отставки после железнодорожной аварии в Адамусе, но отверг обвинения против себя.

Напомним, вечером в воскресенье в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении.

Жертвами аварии стали 45 человек.

Расследование показало, что причиной катастрофы могли стать трещины в рельсах.