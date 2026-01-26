Киев получил от Польши 130 генераторов

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица получила от Польши 130 генераторов различной мощности.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, средства на эти генераторы собирали польские волонтеры. За 10 дней 60 тысяч поляков пожертвовали 8 млн злотых (почти 2 млн евро).

Украинская столица получила:

один дизельный генератор FD 600 D мощностью 600 кВт;

один дизельный генератор FD 80 B мощностью 80 кВт;

20 генераторов FOGO FV20000TE / TRE мощностью 20 кВт каждый;

108 генераторов FOGO F12000iSG мощностью 12 кВт каждый.

Общая мощность переданного оборудования – 2 376 кВт.

По словам Кличко, в ближайшее время Киев ожидает следующую партию. Также в пути очередная помощь от Варшавы – еще 90 генераторов.

Напомним, в Польше сбор в поддержку Киева "тепло из Польши" за шесть дней собрал 5 млн злотых (60 млн гривен).

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил поляков за это проявление солидарности и призвал неравнодушных во всем мире последовать их примеру.

Европейская комиссия объявила о передаче Украине 447 резервных генераторов.

А чешская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") за четыре дня от объявления сбора собрала 100 млн чешских крон (более 4 млн евро) на генераторы и резервные аккумуляторы для Киева.