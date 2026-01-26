Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона

У понеділок було повідомлено про виявлення у Чорному морі, в районі румунського порту Мідія, фрагмента безпілотника, і фахівці вирушили на місце події, щоб оцінити ситуацію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Міністерство оборони Румунії заявило, що характер об'єкта, який може становити загрозу для безпеки судноплавства, ще не встановлено.

"У понеділок, 26 січня, берегова охорона виявила біля входу в порт Мідія дрейфуючий об'єкт, який, ймовірно, є фрагментом безпілотного літального апарата (дрона)", – повідомили представники Міністерства оборони.

За їхніми словами, солдати 39-го центру водолазів вирушили в морський район за підтримки корабля морського спостереження MAI 3065 від берегової охорони, щоб точно визначити характер об'єкта, який може становити загрозу для безпеки судноплавства.

Дрон був помічений моряком, який повідомив про це владі.

Наразі невідомо, чи це цивільний, чи військовий дрон, чи належить він приватному оператору.

Представники румунських військово-морських сил заявили в понеділок, що в цьому районі рухається корабель берегової охорони з водолазами EOD (Explosive Ordnance Disposal) на борту. Вони оцінять ситуацію, після чого буде надано більше деталей про цей випадок.

Нещодавно у Теленештському районі Молдови на березі озера виявили безпілотник довжиною близько 2,5 метрів.

Останнім часом у небо Молдови щонайменше двічі залітали російські БпЛА. Один з дронів виставили біля входу до МЗС перед викликом російського посла.