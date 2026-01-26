У берегов Румынии обнаружили обломки неизвестного дрона

В понедельник появилось сообщение об обнаружении в Черном море, в районе румынского порта Мидия, фрагмента беспилотника, и специалисты отправились на место происшествия, чтобы оценить ситуацию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Министерство обороны Румынии заявило, что характер объекта, который может представлять угрозу для безопасности судоходства, еще не установлен.

"В понедельник, 26 января, береговая охрана обнаружила у входа в порт Мидия дрейфующий объект, который, вероятно, является фрагментом беспилотного летательного аппарата (дрона)", – сообщили представители Министерства обороны.

По их словам, солдаты 39-го центра водолазов отправились в морской район при поддержке корабля морского наблюдения MAI 3065 от береговой охраны, чтобы точно определить характер объекта, который может представлять угрозу для безопасности судоходства.

Дрон был замечен моряком, который сообщил об этом властям.

Пока неизвестно, гражданский ли это дрон или военный, принадлежит ли он частному оператору.

Представители румынских военно-морских сил заявили в понедельник, что в этом районе движется корабль береговой охраны с водолазами EOD (Explosive Ordnance Disposal) на борту. Они оценят ситуацию, после чего будет предоставлено больше деталей об этом случае.

Недавно в Теленештском районе Молдовы на берегу озера обнаружили беспилотник длиной около 2,5 метров.

В последнее время в небо Молдовы по меньшей мере дважды залетали российские БпЛА. Один из дронов выставили у входа в МИД перед вызовом российского посла.