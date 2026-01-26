ЗМІ: Польща до кінця січня підпише угоду для створення "антидронової стіни" 

До кінця січня Міністерство національної оборони Польщі планує підписати контракт на закупівлю новітніх систем протидії безпілотникам San.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела польського профільного видання Defence24.

За інформацією видання, угода про систему протидії безпілотникам San буде підписана ще цього місяця, найімовірніше 29 січня. Ця програма є наразі одним із пріоритетів Міністерства національної оборони.

За задумом, вона буде використовуватися в рамках системи "Східний щит". За словами голови Агентства озброєнь Польщі генерала Артура Куптеля, система стане прямою відповіддю на загрози, зафіксовані восени минулого року – коли повітряний простір країни масово порушили російські дрони.

"Це буде система, оснащена широким спектром датчиків і ефекторів, у тому числі кінетичних. Її можливості забезпечуватимуть виявлення і боротьбу не тільки з БПЛА класу "Герань" і "Гербера", але й з меншими типами БПЛА, а також літаками і вертольотами", – розповів Куптель.

San – це комплексна багаторівнева система захисту, до складу якої увійдуть 30-мм гармати, що використовують програмовані боєприпаси, недорогі високоточні ракети APKWS, дрони-перехоплювачі, призначені для знищення ворожих БПЛА в повітрі, та сенсори, що дозволяють бачити цілі, які "ховаються" від РЕБ.

Програма передбачає закупівлю кільканадцяти батарей, які почнуть надходити до війська у 2026 році.

Хоча головний фокус зосереджений на східному кордоні (у межах стратегії "Східний щит"), польський Генштаб наголошує на важливості захисту всієї країни.

Нагадаємо, Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Також повідомлялось, що ЄС хоче створити альянс дронів з Україною на початку 2026 року.

Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни дронів".