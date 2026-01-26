СМИ: Польша до конца января подпишет соглашение о создании "антидроновой стены"

До конца января Министерство национальной обороны Польши планирует подписать контракт на закупку новейших систем противодействия беспилотникам San.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники польского профильного издания Defence24.

По информации издания, соглашение о системе противодействия беспилотникам San будет подписано еще в этом месяце, скорее всего, 29 января. Эта программа является на данный момент одним из приоритетов Министерства национальной обороны.

По замыслу, она будет использоваться в рамках системы "Восточный щит". По словам главы Агентства вооружений Польши генерала Артура Куптеля, система станет прямым ответом на угрозы, зафиксированные осенью прошлого года – когда воздушное пространство страны массово нарушили российские дроны.

"Это будет система, оснащенная широким спектром датчиков и эффекторов, в том числе кинетических. Ее возможности будут обеспечивать обнаружение и борьбу не только с БПЛА класса "Герань" и "Гербера", но и с меньшими типами БПЛА, а также самолетами и вертолетами", – рассказал Куптель.

San – это комплексная многоуровневая система защиты, в состав которой войдут 30-мм пушки, использующие программируемые боеприпасы, недорогие высокоточные ракеты APKWS, дроны-перехватчики, предназначенные для уничтожения вражеских БПЛА в воздухе, и сенсоры, позволяющие видеть цели, которые "прячутся" от РЭБ.

Программа предусматривает закупку нескольких батарей, которые начнут поступать в войска в 2026 году.

Хотя главный фокус сосредоточен на восточной границе (в рамках стратегии "Восточный щит"), польский Генштаб подчеркивает важность защиты всей страны.

Напомним, Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

Также сообщалось, что ЕС хочет создать альянс дронов с Украиной в начале 2026 года.

Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с беспилотниками, не дожидаясь реализации инициативы Европейского Союза по "стене дронов".