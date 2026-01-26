В австрійських Альпах загинув 14-річний лижник з Чехії

14-річний хлопець з Чехії загинув у понеділок вранці після падіння з гори на гірськолижному курорті Фейеркогель у Верхній Австрії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Нещасний випадок стався на краю крутого гірськолижного схилу. 14-річний хлопець впав на скелясту поверхню і отримав серйозні травми голови.

"Наше посольство у Відні поінформоване про ситуацію, ніхто ще не звертався до них за допомогою, але наші колеги готові надати стандартну консульську допомогу", – сказав представник МЗС Чехії.

"Хлопець впав приблизно з семи метрів на скелі і дерева. Проблема в тому, що зараз біля гірськолижних трас немає снігу, який би пом'якшив таку серйозну аварію", – сказав представник місцевої поліції Бернхард Магрітцер.

Двоє гірських рятувальників близько години намагалися реанімувати хлопця, але він помер від серйозних травм. Тіло хлопця було транспортовано в долину поліцейським вертольотом.

Хлопець перебував на гірськолижному схилі разом зі своїм батьком у складі групи з 20 осіб з Чехії.

П'ятеро людей загинули в результаті сходження двох лавин в Австрії 17 січня.

Повідомляли також, що на горі Тетнульд у грузинській Сванетії зійшла лавина, під час якої один з учасників школи гідів опинився під сніговим покривом.

Крім того, лавина забрала життя британського лижника у Французьких Альпах, який катався на лижах поза трасами.