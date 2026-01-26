В австрийских Альпах погиб 14-летний лыжник из Чехии

14-летний подросток из Чехии погиб в понедельник утром после падения с горы на горнолыжном курорте Фейеркогель в Верхней Австрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Несчастный случай произошел на краю крутого горнолыжного склона. 14-летний парень упал на скалистую поверхность и получил серьезные травмы головы.

"Наше посольство в Вене проинформировано о ситуации, никто еще не обращался к ним за помощью, но наши коллеги готовы оказать стандартную консульскую помощь", – сказал представитель МИД Чехии.

"Парень упал примерно с семи метров на скалы и деревья. Проблема в том, что сейчас возле горнолыжных трасс нет снега, который бы смягчил такую серьезную аварию", – сказал представитель местной полиции Бернхард Магритцер.

Двое горных спасателей около часа пытались реанимировать парня, но он скончался от серьезных травм. Тело парня было транспортировано в долину полицейским вертолетом.

Парень находился на горнолыжном склоне вместе со своим отцом в составе группы из 20 человек из Чехии.

Пять человек погибли в результате схода двух лавин в Австрии 17 января.

Сообщали также, что на горе Тетнульд в грузинской Сванетии сошла лавина, во время которой один из участников школы гидов оказался под снежным покровом.

Кроме того, лавина унесла жизнь британского лыжника во Французских Альпах, который катался на лыжах вне трасс.