У Греції розробляють антидроновий щит для аеропортів

Влада Греції планує розробити систему протидронового захисту для аеропортів країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Грецькі аеропорти потребують заходів захисту від дронів будь-якого типу, і держава вживає заходів для блокування та запобігання наближенню безпілотних літальних апаратів до об'єктів повітряного транспорту.

Заглушення передбачає втручання в сигнали зв'язку або навігації, що призводить до падіння дронів або збиття їх з курсу. Для відлякування дронів потрібне високоточне обладнання, яке буде працювати з абсолютним контролем, щоб не передавати сигнали на частотах, що впливають на системи аеронавігації та зв'язку.

Державна інформаційна служба вже сформулювала технічні специфікації, і відповідна пропозиція готується, щоб можна було провести тендер і приступити до реалізації проєкту.

Більшість аеропортів у Греції є цивільними, деякі з яких також обслуговують військові потреби, наприклад аеропорт Ханья і вже мають периметрові системи для виявлення та ідентифікації безпілотних літальних апаратів.

Однак найважливішим кроком є встановлення технологій нейтралізації, які, після виявлення невідомого об'єкта в контрольованому повітряному просторі, переберуть контроль над дроном і знерухомлять його, перш ніж він вчинить агресивні дії.

Як повідомлялося, до кінця січня Міністерство національної оборони Польщі планує підписати контракт на закупівлю новітніх систем протидії безпілотникам San.

Нагадаємо, Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Також повідомлялось, що ЄС хоче створити альянс дронів з Україною на початку 2026 року.