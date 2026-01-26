В Греции разрабатывают антидроновый щит для аэропортов

Власти Греции планируют разработать систему противодроновой защиты для аэропортов страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Греческие аэропорты нуждаются в мерах защиты от дронов любого типа, и государство принимает меры для блокирования и предотвращения приближения беспилотных летательных аппаратов к объектам воздушного транспорта.

Подавление предполагает вмешательство в сигналы связи или навигации, что приводит к падению дронов или сбиванию их с курса. Для отпугивания дронов требуется высокоточное оборудование, которое будет работать с абсолютным контролем, чтобы не передавать сигналы на частотах, влияющих на системы аэронавигации и связи.

Государственная информационная служба уже сформулировала технические спецификации, и соответствующее предложение готовится, чтобы можно было провести тендер и приступить к реализации проекта.

Большинство аэропортов в Греции являются гражданскими, некоторые из которых также обслуживают военные нужды, например аэропорт Ханья, и уже имеют периметральные системы для обнаружения и идентификации беспилотных летательных аппаратов.

Однако самым важным шагом является установка технологий нейтрализации, которые, после обнаружения неизвестного объекта в контролируемом воздушном пространстве, переберут контроль над дроном и обездвижат его, прежде чем он совершит агрессивные действия.

Как сообщалось, до конца января Министерство национальной обороны Польши планирует подписать контракт на закупку новейших систем противодействия беспилотникам San.

Напомним, Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

Также сообщалось, что ЕС хочет создать альянс дронов с Украиной в начале 2026 года.