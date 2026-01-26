Рютте просить ЄС відійти від правила "купуй європейське" в закупівлях зброї для України

Витрачаючи кошти з позики у розмірі 90 млрд євро на підтримку української армії, держави Європейського Союзу мають на перше місце ставити потреби України, зокрема, у зброї зі США, замість просування принципу "купуй європейське".

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи на засіданні оборонного комітету Європарламенту 26 січня.

Рютте просить ЄС закуповувати Україні зброю, яку вона потребує, не прив’язуючись до правила "купуй європейське" чи "купуй українське".

"Пакет позики на 90 мільярдів євро кардинально вплине на безпеку України... Але тут я справді наполегливо закликаю вас забезпечити гнучкість у тому, як ці кошти можуть бути витрачені, і не бути надмірно обмежувальними з боку ЄС та його принципів "купуй українське" та "купуй європейське", – заявив Рютте.

Він додав, що розуміє, що "Європа зараз розбудовує свою оборонну промисловість, і це життєво важливо".

"Але наразі вона (Європа – "ЄП") не може забезпечити повністю всього, що потрібно Україні для захисту сьогодні та стримування завтра. Тому, просуваючи цю позику, я закликаю вас, будь ласка, ставити потреби України на перше місце", – сказав генсек НАТО.

Він підкреслив, що якщо якісь озброєння можна купити у Європі чи Україні – це "пріоритет номер один".

"Але всі ми знаємо, що без постачання озброєння зі США ми не зможемо втримати Україну в боротьбі. Буквально: ні, не зможемо", – переконаний Марк Рютте.

Зокрема, він нагадав, що Сполучені Штати нині надають, наприклад, "необхідні перехоплювачі, щоб щоночі збивати якомога більше ракет, які летять на Київ, Харків та інші міста".

"НАТО та ЄС зараз працюють пліч-о-пліч, як у Брюсселі, так і в Києві, щоб допомогти Україні. Наша координація військової допомоги, навчання Збройних сил України, зусилля, звичайно, для розвитку української оборонної промисловості – все це дуже взаємодоповнююче, і нам потрібно продовжувати це", – акцентував генеральний секретар НАТО.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість тим, що поглиблення протистояння США з європейськими державами вдарить по спроможності української протиповітряної оборони.

Водночас Зеленський повідомив, що до ініціативи PURL, у рамках якої держави закуповують у США зброю для України, приєдналось загалом вже 24 країни.

Раніше повідомлялося також, що Пентагон уклав угоду для потроєння виробництва ракет до Patriot.

Відомо, що Україна хоче замовити 27 систем ППО Patriot у США.