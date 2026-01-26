Рютте просит ЕС отойти от правила "покупай европейское" в закупках оружия для Украины.



Тратя средства из займа в размере 90 млрд евро на поддержку украинской армии, государства Европейского Союза должны ставить на первое место потребности Украины, в частности, в оружии из США, вместо продвижения принципа "покупай европейское".



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на заседании оборонного комитета Европарламента 26 января.



Рютте просит ЕС закупать Украине оружие, в котором она нуждается, не привязываясь к правилу "покупай европейское" или "покупай украинское".



"Пакет займа на 90 миллиардов евро кардинально повлияет на безопасность Украины... Но здесь я действительно настойчиво призываю вас обеспечить гибкость в том, как эти средства могут быть потрачены, и не быть чрезмерно ограничительными со стороны ЕС и его принципов "покупай украинское" и "покупай европейское", – заявил Рютте.



Он добавил, что понимает, что "Европа сейчас развивает свою оборонную промышленность, и это жизненно важно".



"Но сейчас она (Европа – "ЕП") не может обеспечить полностью всего, что нужно Украине для защиты сегодня и сдерживания завтра. Поэтому, продвигая этот заем, я призываю вас, пожалуйста, ставить потребности Украины на первое место", – сказал генсек НАТО.



Он подчеркнул, что если какое-то вооружение можно купить в Европе или Украине – это "приоритет номер один".



"Но все мы знаем, что без поставок вооружения из США мы не сможем удержать Украину в борьбе. Буквально: нет, не сможем", – убежден Марк Рютте.



В частности, он напомнил, что Соединенные Штаты сейчас предоставляют, например, "необходимые перехватчики, чтобы каждую ночь сбивать как можно больше ракет, летящих на Киев, Харьков и другие города".



"НАТО и ЕС сейчас работают бок о бок, как в Брюсселе, так и в Киеве, чтобы помочь Украине. Наша координация военной помощи, обучение Вооруженных сил Украины, усилия, конечно, для развития украинской оборонной промышленности – все это очень взаимодополняющее, и нам нужно продолжать это", – акцентировал генеральный секретарь НАТО.



Недавно президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что углубление противостояния США с европейскими государствами ударит по способности украинской противовоздушной обороны.



В то же время, Зеленский сообщил, что к инициативе PURL, в рамках которой государства закупают в США оружие для Украины, присоединилось в общей сложности уже 24 страны.



Ранее сообщалось также, что Пентагон заключил соглашение для утроения производства ракет для Patriot.



Известно, что Украина хочет заказать 27 систем ПВО Patriot в США.