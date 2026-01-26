В Германии разоблачили "теневую почту" по доставке посылок в Россию

Несмотря на санкции ЕС, запрещенные товары продолжают беспрепятственно попадать из Германии в Россию через разветвленную сеть "теневой почты".

Об этом свидетельствует расследование немецкого издания Bild, сообщает "Европейская правда".

По данным многомесячного расследования журналистов, схему организовали бывшие сотрудники дочерней компании государственной почты России в Берлине.

Система поставки грузов в РФ была налажена на фоне расследования прокуратуры Берлина против топ-менеджмента компании RusPost GmbH. Эта структура является немецкой "дочерней" российской государственной почты.

Центром новой схемы стала логистическая компания, основанная в конце 2022 года. Официально она зарегистрирована в Кельне по адресу, где есть только почтовый ящик, однако фактически операции проводятся через огромный склад вблизи аэропорта Берлин-Бранденбург (BER). Оттуда 40-тонные фуры регулярно выезжают в сторону Москвы.

Журналисты провели эксперимент, отправив пять посылок через пункты приема в российских супермаркетах Германии. В декларациях указали "книги и шапки", но внутри на самом деле были подсанкционные электронные компоненты. Оплата посылки составила 26 евро, без выдачи чека.

На посылки клеили этикетки государственной почты Узбекистана (UzPost), которая официально не имеет права работать в Германии. По данным инсайдеров, между почтами РФ и Узбекистана существует конфиденциальное соглашение для обхода санкций.

Трекеры показали, что груз прошел путь из Берлина через Польшу и Беларусь в Москву. Границу ЕС и Беларуси в Бресте фуры пересекли без каких-либо проверок.

Ключевой фигурой схемы называют Дмитрия В., бывшего гендиректора RusPost GmbH, которого Кремль еще в 2014 году отправил в Берлин для развития почтовой сети. Хотя прокуратура Берлина закрыла дело против него в 2024 году из-за "недостатка доказательств", расследование Bild доказывает, что он продолжает негласно управлять потоками товаров в Россию.

В прошлом году немецкая таможня уже обнаруживала в посылках этой сети электронику, украшения и наличные деньги, предназначенные для РФ. Однако, как свидетельствует расследование, канал поставок продолжает работать почти беспрепятственно.

Напомним, Совет ЕС 22 декабря продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев: они будут действовать до 31 июля 2026 года.

ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.