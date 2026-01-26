Молдова і Польща посилять оборонну співпрацю, щоб протистояти сучасним загрозам

Молдова та Польщі поглиблять співробітництво у сфері оборони, щоб протидіяти сучасним загрозам різного типу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це на пресконференції у понеділок у Варшаві заявили президенти Молдови і Польщі.

Польський президент Кароль Навроцький підкреслив, що Польща підтримує Молдову у військовій сфері, а співпраця між міністерствами оборони обох країн розвивається за кількома напрямками.

За словами президента Молдови Маї Санду, Кишинів і Варшава продовжують працювати над угодою в галузі оборони для протидії сучасним загрозам.

"Ми оновлюємо і поглиблюємо двостороннє співробітництво в галузі оборони. Воно охоплюватиме питання стійкості, боротьби з гібридними загрозами та захисту критичної інфраструктури. Ми готові вчитися у Польщі і ділитися нашим досвідом", – додала Санду.

До складу делегації Молдови під час візиту до Польщі увійшов, серед інших, міністр оборони Анатолій Носатий.

Нагадаємо, Польща виступає проти розділення процесу вступу в ЄС України та Молдови.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що з Молдовою ЄС стане сильнішим.