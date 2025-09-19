Польща проти розділення процесу вступу в ЄС України та Молдови

Польща виступає за паралельний процес євроінтеграції для Молдови та України.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив тимчасовий повірений справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, пише "Європейська правда".

За словами дипломата, Польща не є прихильником розділення процесу вступу Молдови та України до ЄС.

"Польща виступає за те, щоб і Молдова, і Україна вели переговори паралельно. Таку позицію ми займали і під час головування Польщі в ЄС", – сказав він.

За його словами, Польща, як і інші члени Євросоюзу, має свої інтереси і подає їх до Європейської комісії. Єврокомісія ‒ єдиний орган, який веде переговори з Україною щодо умов членства.

Лукасевич зазначив, що Україна проходить цей процес "дуже швидко", нагадавши, що польські переговори тривали 10 років ‒ з 1994-го по 2004 рік.

"Україна проходить цей процес дуже швидко не тому, що має якісь особливі привілеї, а тому, що дуже швидко трансформує свою державу, адаптує її до вимог членства в ЄС. І це варто відзначити ‒ український ентузіазм щодо Євросоюзу дуже великий, і Єврокомісія на це реагує, просуваючи процес швидко", – зазначив дипломат.

Данія вважає, що розділяти Україну і Молдову на шляху до ЄС "нечесно".

В Угорщині не схвалюють будь-які "прив’язування" держав-кандидаток у члени ЄС одна до одної у процесі перемовин про вступ і підтримують прогрес Молдови у цьому процесі.

