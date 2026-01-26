Молдова и Польша усилят оборонное сотрудничество, чтобы противостоять современным угрозам

Молдова и Польша углубят сотрудничество в сфере обороны, чтобы противодействовать современным угрозам различного типа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, об этом на пресс-конференции в понедельник в Варшаве заявили президенты Молдовы и Польши.

Польский президент Кароль Навроцкий подчеркнул, что Польша поддерживает Молдову в военной сфере, а сотрудничество между министерствами обороны обеих стран развивается по нескольким направлениям.

По словам президента Молдовы Майи Санду, Кишинев и Варшава продолжают работать над соглашением в области обороны для противодействия современным угрозам.

"Мы обновляем и углубляем двустороннее сотрудничество в области обороны. Оно будет охватывать вопросы устойчивости, борьбы с гибридными угрозами и защиты критической инфраструктуры. Мы готовы учиться у Польши и делиться нашим опытом", – добавила Санду.

В состав делегации Молдовы во время визита в Польшу вошел, среди прочих, министр обороны Анатолий Носатый.

Напомним, Польша выступает против разделения процесса вступления в ЕС Украины и Молдовы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что с Молдовой ЕС станет сильнее.