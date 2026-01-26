CNN: авіаносна група США прибула ближче до Ірану

Авіаносна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln прибула в акваторію Індійського океану, увійшовши до зони відповідальності Центрального командування США (CENTCOM).

Про це стало відомо CNN від двох джерел, повідомляє "Європейська правда".

Група перебуває в зоні відповідальності Центрального командування США, до компетенції якого входять військові операції на Близькому Сході. Цей крок значно наближає американські сили до Ірану на тлі повідомлень про можливу військову операцію Вашингтона.

За даними джерел, авіаносець ще не зайняв фінальну позицію. Білий дім розглядає можливість ударів по Ірану через жорстоке придушення антиурядових протестів у країні, хоча остаточне рішення не ухвалено.

Ударна група, окрім авіаносця, зазвичай включає ракетні крейсери, есмінці протиповітряної оборони та протичовнові фрегати, що дозволяє США здійснювати масовані удари та забезпечувати повне домінування в морі.

Президент США Дональд Трамп неодноразово застерігав Тегеран від убивств демонстрантів, погрожуючи прямим втручанням. Водночас минулого тижня він натякнув на можливість переговорів, зазначивши, що Іран "хоче говорити".

За даними правозахисників (HRANA), під час придушення протестів загинуло вже 5 520 осіб. Ще понад 17 тисяч смертей наразі перебувають на стадії перевірки.

Союзники США по НАТО та регіональні партнери закликають Вашингтон утриматися від військових дій, побоюючись дестабілізації всього Близького Сходу.

23 січня Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти Ірану за вбивства мирних протестувальників.

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу рекомендувало авіакомпаніям уникати іранського повітряного простору.