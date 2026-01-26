CNN: авианосная группа США прибыла ближе к Ирану

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла в акваторию Индийского океана, войдя в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM).

Об этом стало известно CNN от двух источников, сообщает "Европейская правда".

Группа находится в зоне ответственности Центрального командования США, в компетенцию которого входят военные операции на Ближнем Востоке. Этот шаг значительно приближает американские силы к Ирану на фоне сообщений о возможной военной операции Вашингтона.

По данным источников, авианосец еще не занял финальную позицию. Белый дом рассматривает возможность ударов по Ирану из-за жестокого подавления антиправительственных протестов в стране, хотя окончательное решение не принято.

Ударная группа, кроме авианосца, обычно включает ракетные крейсеры, эсминцы противовоздушной обороны и противолодочные фрегаты, что позволяет США наносить массированные удары и обеспечивать полное доминирование в море.

Президент США Дональд Трамп неоднократно предостерегал Тегеран от убийств демонстрантов, угрожая прямым вмешательством. В то же время на прошлой неделе он намекнул на возможность переговоров, отметив, что Иран "хочет говорить".

По данным правозащитников (HRANA), во время подавления протестов погибло уже 5 520 человек. Еще более 17 тысяч смертей в настоящее время находятся на стадии проверки.

Союзники США по НАТО и региональные партнеры призывают Вашингтон воздержаться от военных действий, опасаясь дестабилизации всего Ближнего Востока.

23 января Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против Ирана за убийства мирных протестующих.

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза рекомендовало авиакомпаниям избегать иранского воздушного пространства.