74 млрд євро на безпеку: в ЄС схвалили оборонні плани 8 країн з рекордною сумою для Польщі

Європейська комісія затвердила другу групу національних оборонних планів у межах ініціативи SAFE (Security Action for Europe) – це рішення відкриває шлях до виділення мільярдних кредитів вісьмом країнам-членам для термінового посилення їхньої боєготовності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення Єврокомісії.

Комісія подала пропозицію на розгляд Ради ЄС щодо надання фінансування таким країнам: Естонія, Греція, Італія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина та Фінляндія. При чому план Польщі передбачає отримання майже 44 млрд євро – найбільше серед усіх держав-учасниць програми.

Після підписання кредитних угод ці вісім держав отримають доступ до фінансування у розмірі близько 74 мільярдів євро. Це пільгові довгострокові позики, призначені для стратегічного нарощування військового потенціалу.

Тепер Рада ЄС має чотири тижні на те, щоб офіційно ухвалити рішення про імплементацію.

Очікується, що після фіналізації угод перші виплати надійдуть країнам уже в березні 2026 року.

Паралельно Брюссель продовжує оцінювати плани решти держав-членів ЄС, які увійдуть до наступних хвиль фінансування.

Регламент SAFE був ухвалений 27 травня 2025 року як частина амбітного пакета Readiness 2030. 15 січня Єврокомісія схвалила заявки першої групи країн ЄС на фінансування переозброєння.



