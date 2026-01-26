74 млрд евро на безопасность: в ЕС одобрили оборонные планы 8 стран с рекордной суммой для Польши

Европейская комиссия утвердила вторую группу национальных оборонных планов в рамках инициативы SAFE (Security Action for Europe) – это решение открывает путь к выделению миллиардных кредитов восьми странам-членам для срочного усиления их боеготовности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение Еврокомиссии.

Комиссия подала предложение на рассмотрение Совета ЕС о предоставлении финансирования таким странам: Эстония, Греция, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Финляндия. При этом план Польши предусматривает получение почти 44 млрд евро – больше всего среди всех государств-участников программы.

После подписания кредитных соглашений эти восемь государств получат доступ к финансированию в размере около 74 миллиардов евро. Это льготные долгосрочные займы, предназначенные для стратегического наращивания военного потенциала.

Теперь Совет ЕС имеет четыре недели на то, чтобы официально принять решение об имплементации.

Ожидается, что после финализации соглашений первые выплаты поступят странам уже в марте 2026 года.

Параллельно Брюссель продолжает оценивать планы остальных государств-членов ЕС, которые войдут в следующие волны финансирования.

Регламент SAFE был принят 27 мая 2025 года как часть амбициозного пакета Readiness 2030. 15 января Еврокомиссия одобрила заявки первой группы стран ЕС на финансирование перевооружения.