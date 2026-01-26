Чорногорія закрила ще один розділ переговорів про вступ до ЄС

Чорногорія у понеділок в рамках переговорів з ЄС закрила переговорний розділ 32, який стосується фінансового контролю.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

Цей крок став черговим свідченням того, що Чорногорія залишається фаворитом серед країн-кандидатів на Балканах. На сьогодні країна попередньо закрила вже 13 розділів з 33-х.

Делегацію ЄС на зустрічі очолювала заступниця міністра з європейських справ Кіпру Марілена Рауна. Вона привітала успіх Подгориці, наголосивши, що розширення залишається стратегічним пріоритетом для Брюсселя.

"Я рада бачити, як Чорногорія закриває сьогодні черговий переговорний розділ… Це значний і відчутний прогрес на шляху країни до європейської інтеграції. Розширення залишається стратегічним геополітичним пріоритетом для ЄС", – заявила вона.

Представниця Кіпру також висловила сподівання, що протягом наступних місяців подібні конференції відбудуться не лише з Чорногорією, а й з іншими кандидатами, "просуваючи надійний процес розширення, заснований на заслугах".

Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року.

Єврокомісарка з розширення ЄС Марта Кос допускає можливість вступу Чорногорії в ЄС до 2028 року.