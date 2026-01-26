Черногория закрыла еще один раздел переговоров о вступлении в ЕС

Черногория в понедельник в рамках переговоров с ЕС закрыла переговорный раздел 32, который касается финансового контроля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Этот шаг стал очередным свидетельством того, что Черногория остается фаворитом среди стран-кандидатов на Балканах. На сегодняшний день страна предварительно закрыла уже 13 разделов из 33-х.

Делегацию ЕС на встрече возглавляла заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Рауна. Она приветствовала успех Подгорицы, отметив, что расширение остается стратегическим приоритетом для Брюсселя.

"Я рада видеть, как Черногория закрывает сегодня очередной переговорный раздел... Это значительный и ощутимый прогресс на пути страны к европейской интеграции. Расширение остается стратегическим геополитическим приоритетом для ЕС", – заявила она.

Представительница Кипра также выразила надежду, что в течение следующих месяцев подобные конференции состоятся не только с Черногорией, но и с другими кандидатами, "продвигая надежный процесс расширения, основанный на заслугах".

Черногория хочет стать 28-м членом ЕС до 2028 года.

Еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос допускает возможность вступления Черногории в ЕС до 2028 года.