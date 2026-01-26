Испания резко снизила скорость на популярном железнодорожном маршруте из-за трещины

Испания временно снизила скоростной лимит на участке высокоскоростной железнодорожной магистрали между Мадридом и Барселоной после обнаружения дефекта на путях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Министр транспорта Оскар Пуэнте сообщил, что в воскресенье вечером была обнаружена трещина на путях в 110 км к западу от Барселоны в регионе Каталония.

Это произошло всего через несколько дней после столкновения высокоскоростных поездов на юге Испании, в результате которого погибли 45 человек, и на фоне серьезных перебоев в работе местного железнодорожного сообщения на северо-востоке страны.

В Министерстве транспорта заявили, что неисправность на линии не представляет опасности для поездов, которые по ней курсируют, поэтому движение на участке будет продолжаться.

Это последнее и самое радикальное из нескольких снижений скорости на высокоскоростных линиях за последние дни, последовавших за аварией в Адамусе.

Ограничение скорости на поврежденном участке пути составит 80 км/ч до дальнейшего уведомления. Обычно высокоскоростные поезда между Мадридом и Барселоной, одним из самых загруженных маршрутов дальнего следования в Испании, развивают скорость до 300 км/ч.

На прошлой неделе лимит на нескольких участках линии Мадрид-Барселона уже временно снижали до 230 км/ч после того, как машинисты сообщали о вибрациях или других аномалиях на маршруте. После технических проверок скорость была восстановлена до 300 км/ч.

Также на некоторых участках линии Мадрид-Валенсия скорость временно ограничивали до 160 км/ч и 200 км/ч.

Напомним, 18 января в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении.

Жертвами аварии стали 45 человек.

Расследование показало, что причиной катастрофы могли стать трещины в рельсах.