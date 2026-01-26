У Німеччині пропонують €1 млн за інформацію про паліїв, що лишили без світла частину Берліна

У Німеччині оголосили нагороду у розмірі мільйона євро за інформацію, що допоможе впіймати винуватців пожежі на кабельному мосту у Берліні та, як наслідок, п’ятиденної відсутності світла в одному з районів.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У понеділок сенаторка Берліна від СДПН Іріс Шпрангер підтвердила чутки у ЗМІ про те, що за інформацію про вандалів оголосили фінаносву винагороду у розмірі 1 мільйона євро.

Шпрангер описала це як "унікальний випадок" і зазначила, що не пригадує нічого подібного.

Вона додала, що за допомогою такого фінансового заохоченням сподіваються з’ясувати усі обставини цього "акту тероризму".

В урядових колах бачать в оголошенні винагороди сигнал про те, що слідчі досі не вийшли на слід паліїв.

Нагадаємо, інцидент стався на початку січня. Через підпал кабельного мосту 45 тисяч домівок та понад дві тисячі підприємств на кілька днів залишились без електропостачання.

Згодом з’явилось повідомлення від імені ліворадикальної організації Vulkangruppe, де вона взяла на себе відповідальність. Державні служби вважають, що лист справжній. Федеральна прокуратура у зв’язку з випадком почала розслідування щодо членства у терористичній організації, диверсії, підпалі та порушенні роботи інфраструктури.

