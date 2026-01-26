В Германии предлагают €1 млн за информацию о поджигателях, оставивших без света часть Берлина

В Германии объявили награду в размере миллиона евро за информацию, которая поможет поймать виновников пожара на кабельном мосту в Берлине и, как следствие, пятидневного отсутствия света в одном из районов.

В понедельник сенатор Берлина от СДПГ Ирис Шпрангер подтвердила слухи в СМИ о том, что за информацию о вандалах объявили финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона евро.

Шпрангер описала это как "уникальный случай" и отметила, что не припоминает ничего подобного.

Она добавила, что с помощью такого финансового поощрения надеются выяснить все обстоятельства этого "акта терроризма".

В правительственных кругах видят в объявлении вознаграждения сигнал о том, что следователи до сих пор не вышли на след поджигателей.

Напомним, инцидент произошел в начале января. Из-за поджога кабельного моста 45 тысяч домов и более двух тысяч предприятий на несколько дней остались без электроснабжения.

Позже появилось сообщение от имени леворадикальной организации Vulkangruppe, где она взяла на себя ответственность. Государственные службы считают, что письмо настоящее. Федеральная прокуратура в связи со случаем начала расследование относительно членства в террористической организации, диверсии, поджога и нарушения работы инфраструктуры.

