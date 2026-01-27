Стармер: ми не обиратимемо між США та Китаєм

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перед своїм візитом до Пекіна заявив, що його країна не буде змушена обирати між Сполученими Штатами та Китаєм.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Візит Стармера до Китаю – перший візит прем'єр-міністра Великої Британії за вісім років – відбувся після аналогічної кроку його канадського колеги Марка Карні, що викликало нові тарифні погрози з боку президента США Дональда Трампа.

За словами глави британського уряду, він може зустрітися з президентом КНР Сі Цзіньпіном, не викликаючи гніву у Трампа та не погіршуючи відносин зі США. Таким чином Стармер відкинув ідею про те, що йому доведеться йти на компроміси у своєму підході до обох країн.

"Мене часто запрошують просто вибирати між країнами. Я цього не роблю", – сказав Стармер.

Прем’єр-міністр заявив про "значні можливості" для британського бізнесу, які має принести поїздка до Пекіна.

"У нас дуже тісні відносини зі США – звичайно, ми цього хочемо – і ми підтримуватимемо ці відносини, поряд із безпекою та обороною.Так само, просто ховати голову в пісок та ігнорувати Китай, коли це друга за величиною економіка світу, і є можливості для бізнесу, було б нерозумно", – сказав Стармер.

Нагадаємо, під час візиту до Пекіна прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що зв’язки його країни з Китаєм стали більш передбачуваними, ніж зі Сполученими Штатами.

16 січня країни підписали торгівельну угоду, згідно з якою Канада послабить тарифи на китайські електромобілі, які вона запровадила разом зі США у 2024 році. В обмін на це Китай знизить мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що введе 100-відсотковий митний тариф на всі канадські імпортні товари за торговельну угоду з Китаєм.

У Пекіні відповіли, що домовленості між Китаєм і Канадою не спрямовані проти будь-якої третьої сторони.