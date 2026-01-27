Стармер: мы не будем выбирать между США и Китаем

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед своим визитом в Пекин заявил, что его страна не будет вынуждена выбирать между Соединенными Штатами и Китаем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Bloomberg.

Визит Стармера в Китай – первый визит премьер-министра Великобритании за восемь лет – состоялся после аналогичного шага его канадского коллеги Марка Карни, что вызвало новые тарифные угрозы со стороны президента США Дональда Трампа.

По словам главы британского правительства, он может встретиться с президентом КНР Си Цзиньпином, не вызывая гнева у Трампа и не ухудшая отношений с США. Таким образом Стармер отверг идею о том, что ему придется идти на компромиссы в своем подходе к обеим странам.

"Меня часто приглашают просто выбирать между странами. Я этого не делаю", – сказал Стармер.

Премьер-министр заявил о "значительных возможностях" для британского бизнеса, которые должна принести поездка в Пекин.

"У нас очень тесные отношения с США – конечно, мы этого хотим – и мы будем поддерживать эти отношения, наряду с безопасностью и обороной. Так же, просто прятать голову в песок и игнорировать Китай, когда это вторая по величине экономика мира, и есть возможности для бизнеса, было бы глупо", – сказал Стармер.

Напомним, во время визита в Пекин премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что связи его страны с Китаем стали более предсказуемыми, чем с Соединенными Штатами.

16 января страны подписали торговое соглашение: Канада ослабит тарифы на китайские электромобили, которые она ввела вместе с США в 2024 году. В обмен на это Китай снизит пошлины на ключевую канадскую сельскохозяйственную продукцию.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что введет 100-процентный таможенный тариф на все канадские импортные товары в связи с торговым соглашением с Китаем.

В Пекине ответили, что договоренности между Китаем и Канадой не направлены против какой-либо третьей стороны.