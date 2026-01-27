В ЕС сообщили о запуске программы совместной спутниковой связи

Европейский Союз запустил программу Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на пресс-конференции в Брюсселе.

Кубилюс сообщил, что программа Govsatcom была запущена на прошлой неделе. Отныне все государства-члены ЕС будут иметь доступ к совместной защищенной спутниковой связи.

Govsatcom – это первый шаг к уменьшению зависимости европейских космических коммуникаций от иностранных поставщиков для критически важных операций. Она позволяет правительствам стран ЕС арендовать друг у друга защищенные коммуникационные возможности для конфиденциальных миссий и других правительственных операций, включая миссии экстренных и правоохранительных служб, а также военные операции.

Также еврокомиссар сообщил о старте эксплуатации частот IRIS² – европейской программы спутниковой связи, которая должна заменить Starlink.

Ожидается, что IRIS² будет развернута в 2030-х годах. Она будет включать около 280 спутников, которые будут обеспечивать защищенную связь для стран ЕС.

По словам Кубилюса, первые услуги проекта будут доступны в 2029 году.

Ранее сообщалось, что ЕС изучает возможность создания новой спутниковой сети для осуществления военной разведки, поскольку растут сомнения относительно приверженности США европейской обороне.

Сообщалось, что Евросоюз хочет присоединить Украину к своей космической программе и системе защищенных спутников.