Германия усилит борьбу с леворадикалами после блэкаута в Берлине

Германия готовится усилить свою борьбу с ультралевыми организациями после того, как одна из таких группировок взяла на себя ответственность за пожар на кабельном мосту в Берлине, который оставил часть города без света на пять дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что службы безопасности страны будут усилены для борьбы с левым экстремизмом. В частности, немецкая разведывательная служба выделит больше сотрудников для борьбы с боевиками.

Также, по словам министра, Германия готовит новое законодательство для расширения следственных полномочий органов безопасности в направлении цифровых данных. Эти меры будут охватывать автоматизированный анализ данных, биометрическое распознавание лиц и хранение IP-адресов.

Добриндт заявил, что эти шаги, а также запланированный закон о защите критически важной инфраструктуры, не приведут к уменьшению борьбы с другими формами радикализма в стране.

"Мы достигли значительного успеха в борьбе с правым экстремизмом, исламистским терроризмом... Но недостаточно внимания уделялось левому экстремизму, и мы видим, что левый терроризм переживает мощное возвращение", – сказал он.

Тем временем правоохранители продолжают поиски виновников пожара на кабельном мосту в Берлине. За информацию о них правительство предлагает награду в размере миллиона евро.

Напомним, инцидент с поджогом произошел в начале января. Из-за пожара кабельного моста в Берлине 50 тысяч домов и более двух тысяч предприятий на несколько дней остались без электроснабжения.

Впоследствии леворадикальная организация Vulkangruppe взяла на себя ответственность за поджог. Федеральная прокуратура Германии начала расследование относительно членства в террористической организации, диверсии, поджоге и нарушении работы инфраструктуры.

