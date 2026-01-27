Молдова: ексдепутату-соратнику олігарха Плахотнюка присудили 8 років в’язниці

У Молдові колишнього депутата "Демпартії", соратника олігарха Влада Плахотнюка Константина Цуцу засудили до 8 років у справі про незаконне збагачення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Цуцу засудили до восьми років в'язниці напівзакритого типу у справі про незаконне збагачення та вказання недостовірних даних у декларації про доходи.

Відповідне рішення 27 січня виніс суд Кишинева сектора Буюкани. Прокурори вимагали для нього 15 років в'язниці.

Нагадаємо, Константина Цуцу затримували в Афінах разом з Владом Плахотнюком, але потім відпустили з-під варти. Після того у прокуратурі дійшли висновку, що Цуцу виїхав до Придністров’я, а його адвокат переконував, що той залишився у Греції.

2 жовтня Цуцу затримали на КПП "Вулканешти" під час в’їзду до Молдови з України. У Прикордонній поліції сказали, що він добровільно з’явився на кордон.

Плахотнюка 25 вересня екстрадували з Греції до Кишинева, відтоді він залишається під арештом.

До втрати влади і втечі з країни у 2019 році Влад Плахотнюк мав великий вплив на життя країни, через що його часом називали "господарем Молдови".