Молдова: экс-депутату-соратнику олигарха Плахотнюка присудили 8 лет тюрьмы

В Молдове бывшего депутата "Демпартии", соратника олигарха Влада Плахотнюка Константина Цуцу приговорили к 8 годам по делу о незаконном обогащении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Цуцу приговорили к восьми годам тюрьмы полузакрытого типа по делу о незаконном обогащении и указании недостоверных данных в декларации о доходах.

Соответствующее решение 27 января вынес суд Кишинева сектора Буюканы. Прокуроры требовали для него 15 лет тюрьмы.

Напомним, Константина Цуцу задерживали в Афинах вместе с Владом Плахотнюком, но затем отпустили из-под стражи. После этого в прокуратуре пришли к выводу, что Цуцу уехал в Приднестровье, а его адвокат утверждал, что тот остался в Греции.

2 октября Цуцу задержали на КПП "Вулканешты" при въезде в Молдову из Украины. В Пограничной полиции сказали, что он добровольно явился на границу.

Плахотнюка 25 сентября экстрадировали из Греции в Кишинев, с тех пор он остается под арестом.

До потери власти и бегства из страны в 2019 году Влад Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его порой называли "хозяином Молдовы".