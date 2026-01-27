В Румынии в аварии микроавтобуса погибли шесть человек

В Румынии в аварию попал микроавтобус, который ехал из Греции во Францию и в котором находилось 10 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Микроавтобус выехал на встречную полосу вблизи города Тимиш, а затем попытался вернуться на свою полосу, но столкнулся с автоцистерной, которая двигалась по правилам.

Затем микроавтобус вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Микроавтобус направлялся в Грецию и Францию.

"Как вы знаете, в аварию попало несколько транспортных средств, одно из них – автоцистерна, которая была загружена алкоголем, но, к счастью, без утечек, без особых проблем с этой точки зрения, однако результат, к сожалению, трагический – шесть погибших", – сообщил глава Департамента чрезвычайных ситуаций.

Полиция Тимиша заявила, что первые проверки на месте происшествия показывают, что мужчина управлял микроавтобусом из муниципалитета Карансебеш в направлении Лугожа, и в какой-то момент он якобы совершил обгон.

В результате столкновения погибли 6 человек (водитель микроавтобуса и 5 его пассажиров), а также 3 человека получили ранения, все – пассажиры микроавтобуса.

