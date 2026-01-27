Прем'єр Естонії: невизначеність в економіці викликана не захистом України, а діями Росії

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що підтримка України не погіршує добробут Естонії, а невизначеність в економіці обумовлена агресивними діями Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю Радіо 4, текст якого наводить ERR

Міхал коментував інцидент у місті Вільянді на початку січня, де нова влада розпорядилася зняти з фасаду ратуші український прапор, який був розміщений там у день початку повномасштабної військової агресії Росії проти України. Прапор після протесту громадськості повернули.

"Свій державний прапор, звичайно, потрібно тримати високо – синьо-чорно-білий прапор може і повинен майоріти всюди, це зрозуміло. Але український прапор – це не просто прапор української держави. Сьогодні в Європі і в світі він є символом опору", – заявив він..

За словами прем'єра, українці воюють з Росією, захищають себе, борються за свободу.

"В Україні люди залишаються без електрики, вони не сидять у теплих кімнатах, як ми зараз; може не бути води, може не бути опалення. Ці люди борються. І найменше, що можна зробити на знак солідарності, – показати її хоча б через символи, якщо у тебе зараз немає можливості допомогти грошима або зброєю", – сказав він.

"Я розумію, що в економіці останні пару років були складними. Але це сталося через Росію. Саме Росія вплинула на нашу економіку. Цю невизначеність викликав не захист України, а дії Росії", – заявив Міхал.

Він підкреслив, що естонці знають, чим є Росія.

"Росія – наш агресивний сусід. Якби ми самі були змушені боротися, ми б теж хотіли, щоб нас підтримували. Нехай навіть просто добрим словом, якщо інакше не можна", – наголосив естонський прем’єр.

Нагадаємо, восени спікер парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року.

Крок Окамури викликав негайну політичну реакцію: опозиційні партії назвали це "ганебним жестом" і вивісили українські прапори у своїх офісах у Палаті депутатів, а активісти вивішували прапор України поруч з його домом.